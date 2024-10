Skate Canada 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende il largo il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo la tappa d’apertura, Skate America, la carovana si sposterà questo fine settimana più a nord, precisamente ad Halifax, per Skate Canada; un altro appuntamento che offrirà spunti di riflessione importanti. Tanti i protagonisti coinvolti, a cominciare da Ilia Malinin che, seguendo il modus operandi di Nathan Chen, scenderà subito in pista per chiudere il discorso qualificazione in Finale dopo la prima piazza conquistata a Skate America. Oasport.it - Skate Canada 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende il largo il circuito ISU Grand Prix-2025 di pattinaggio artistico. Dopo la tappa d’apertura,America, la carovana si sposterà questo fine settimana più a nord, precisamente ad Halifax, per; un altro appuntamento che offrirà spunti di riflessione importanti. Tanti i protagonisti coinvolti, a cominciare da Ilia Malinin che, seguendo il modus operandi di Nathan Chen, scenderà subito in pista per chiudere il discorso qualificazione in Finale dopo la prima piazza conquistata aAmerica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skate Canada 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre - Prende il largo il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo la tappa d'apertura, Skate America, la carovana si sposterà questo ... (oasport.it)

Leafs impressed by Tanev's toughness, commitment - TORONTO — Chris Tanev 's willingness to put his body on the line was well-known long before he joined the Maple Leafs. His new teammates got their first up-close look at the toll it takes — and the ... (tsn.ca)

Canada's Fabbri, Ayer finish 10th in ice dance competition at Skate America - Alicia Fabbri and Paul Ayer of Canada place tenth in the ice dance competition at Skate America with a total score of 165.96 ... (msn.com)