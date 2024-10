Schiacciata dal camion dei rifiuti e incenerita in una discarica: Agostina muore a 24 anni. La serata con gli amici finisce in tragedia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è addormentata in un bidone della spazzatura prima di essere Schiacciata e incenerita in una discarica a Maiorca, Spagna. La vittima, Agostina Rubini Medina, 24 anni, era scomparsa da oltre Leggo.it - Schiacciata dal camion dei rifiuti e incenerita in una discarica: Agostina muore a 24 anni. La serata con gli amici finisce in tragedia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è addormentata in un bidone della spazzatura prima di esserein unaa Maiorca, Spagna. La vittima,Rubini Medina, 24, era scomparsa da oltre

