“Saturday Night” al cinema la storia della prima puntata del Saturday Night Live

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In sala da oggi 11 ottobre e per altri due giorni,– passato in antealla Festa deldi Roma 2024 – racconta ladel caos dietro ladel, lo show comico con grandi ospiti in onda ininterrottamente dal 1975 sulla Nbc. Jason Reitman dirige un cast di abili attori alle prese con l’ansia e i problemi di quell’evento in diretta, che rischiò di non andare in onda. E alla prese, anche, con la sfida enorme di interpretare gente come John Belushi, Andy Kaufman, Dan Aykroyd, Chevy Chase e Gilda Radner. Nonché il creatore e produttore di tutta la baracca, Lorne Michaels, tutt’ora al comando a 79 anni. Leggi anche › I film più attesi alla Festa deldi Roma 2023.