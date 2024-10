Sanità, 12 mln italiani con dolore cronico, anestesisti e istituzioni a confronto (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono circa 12 milioni gli italiani affetti da dolore cronico, una condizione che ha un impatto devastante sulla qualità della vita e impone un pesante fardello economico sul nostro sistema sanitario nazionale. E il dolore cronico sarà domani al centro del dibattito promosso dalla Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), L'articolo Sanità, 12 mln italiani con dolore cronico, anestesisti e istituzioni a confronto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono circa 12 milioni gliaffetti da, una condizione che ha un impatto devastante sulla qualità della vita e impone un pesante fardello economico sul nostro sistema sanitario nazionale. E ilsarà domani al centro del dibattito promosso dalla Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), L'articolo, 12 mlnconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Siaarti, con oltre 10mila soci - prosegue la nota - è in prima linea nel promuovere un approccio multidisciplinare alla gestione del dolore, che coinvolga non solo anestesisti-rianimatori, ma anche fisioterapisti, psicologi e altre figure sanitarie per garantire una cura integrata e personalizzata.