RNord tra degrado e rifiuti abbandonati: "La riqualificazione fallita" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Il palazzo RNord di Modena continua a rappresentare un simbolo di degrado urbano, nonostante gli ingenti investimenti pubblici destinati alla sua riqualificazione nel corso degli anni. Milioni di euro sono stati spesi, ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno." E' quanto Modenatoday.it - RNord tra degrado e rifiuti abbandonati: "La riqualificazione fallita" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Il palazzodi Modena continua a rappresentare un simbolo diurbano, nonostante gli ingenti investimenti pubblici destinati alla suanel corso degli anni. Milioni di euro sono stati spesi, ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno." E' quanto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza, viaggio tra i ruderi dell’ex rione industriale. San Donato e Regina Pacis: “No a nuovi palazzi” - Dal vecchio carcere dismesso alla concessionaria abbandonata: i residenti chiedono una rigenerazione senza costruire altro residenziale. “Certi luoghi sono uno scempio. Vogliamo più verde e meno traff ... (ilgiorno.it)

Il sindaco di Venezia in 'passeggiata' notturna a Marghera - Nuova passeggiata notturna del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a Marghera, dove era già stato sabato scorso per verificare di persona l'episodio dell'incendio delle due auto in via del Lavoratore. ( ... (ansa.it)

Ricordando Ettore De Socio: così la fotografia racconta le periferie tra degrado e desiderio di riscatto - E' uno sguardo sulle periferie che chiede di diventare motore di cambiamento quello che caratterizza il concorso fotografico nazionale “Periferie”, nel ricordo di Ettore De Socio, grande protagonista ... (corriereirpinia.it)