Risonanza alla testa Finita l’attesa per il malato | Domani farò l’esame

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Éper lamagneticache andava avanti da più di un mese per Giuseppe Tripisciano, 46 anni,oncologico: sarà effettuata, all’ospedale Sant’Orsola. L’uomo, impiegato, papà di una bimba di sei anni, residente nel Bolognese, si era rivolto al Carlino dopo aver aspettato la chiamata perper oltre trenta giorni. A sbloccare la situazione l’intervento dell’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini colpito dsituazione dell’uomo. Tripisciano, come aveva raccontatonostrata, aveva "iniziato ad avere problemi particolarivista: la sensazione è quella di avere aghi con punture molto forti, dolori improvvisi che duravano pochi secondi che mi hanno preoccupato.