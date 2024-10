Risate assicurate con lo spettacolo benefico "Canterville" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Appuntamento doemnica 27 ottobre al teatro Incontro di Corlo di Formigine con lo spettacolo teatrale "Canterville". In programma due rappresentazioni: una pomeridiana alle 16:30 e una serale alle 21.Lo spettacolo, adatto a tutti, è tratto dal racconto di Oscar Wilde "Il Fantasma di Modenatoday.it - Risate assicurate con lo spettacolo benefico "Canterville" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Appuntamento doemnica 27 ottobre al teatro Incontro di Corlo di Formigine con loteatrale "". In programma due rappresentazioni: una pomeridiana alle 16:30 e una serale alle 21.Lo, adatto a tutti, è tratto dal racconto di Oscar Wilde "Il Fantasma di

Passato - presente e tante risate con lo spettacolo "Ferrari 2000" al Castello di Guiglia - Venerdì 20 settembre alle 21 al Castello di Guiglia (Modena) fa tappa il Tour del Sorriso di Andrea Ferrari con lo spettacolo comico Ferrari 2000. Serata all'insegna del buon umore e dell'attualità con monologhi e personaggi incentrati sul mondo passato e moderno: la sanità, i trasporti, la... (Modenatoday.it)

Masini Vs Panariello - che spettacolo a Prato. Battute e risate in un confronto all’insegna della toscanità - Lo spettacolo andato in scena a Prato stasera, 31 agosto, ha messo a confronto due amici, due toscani, che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. . “Masini Vs Panariello, il Ritorno” è stato un successone. Prato, 31 agosto 2024 – Un cantante da una parte, un comico e attore dall’altra. (Lanazione.it)