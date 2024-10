Lanazione.it - Riaperta la strada dell’Abetone. Ma la paura per nuove frane resta. Proprio lì ci fu un incidente mortale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La frana sullaStatale 12, dopo le incessanti e violente piogge tra giovedì e venerdì, riporta alla memoria la fragilità di un territorio che da tempo chiede un’attenzione maggiore e opere di manutenzione.in quel tratto infatti, avvenne un tragiconel settembre del 2006, quando perse la vita un giovane sestese di 38 anni, alla guida della sua auto colpita in pieno da un masso caduto dalla scarpata, praticamente nella stessa zona dove si è verificata l’ultima frana. Il padre che gli sedeva accanto invece si salvò, nonostante la macchina fosse precipitata nella scarpata. I due stavano tornando dall’Abetone dove, pare si fossero recati per un’escursione. Tra i due fatti non c’è collegamento salvo quello della zona dove sono avvenuti ma, servono a evidenziare nuovamente che la montagna ha una serie di fragilità che vanno tenute sotto controllo.