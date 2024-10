Reunion Oasis camerini e viaggi separati per i fratelli Gallagher | Operazione in stile militare

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una fonte interna a quella che è attesa come una delle più importantidella storia della musica mondiale, e ci riferiamo ovviamente a quella riguardante gli, svela al The Mirror: «Noel e Liam stanno tornando e si riuniranno, ma non pensate nemmeno per un minuto che questo sia un tour incentrato sull’amore fraterno assoluto, sulle uscite serali e sullo stare insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come ai vecchi tempi», anzi, l’organizzazione sarebbe talmente da ricordare «un’in». Si dice infatti che gli organizzatori dell’attesissimoLive ’25 stiano pianificando di tenere Noel e Liamil ??più possibileproprio per non incorrere in ciò che dal giorno dell’annuncio dellafa sghignazzare il web: un possibile nuovo litigio dei due, cosa che si rivelerebbe per tutti un disastro economico di dimensioni bibliche.