Regionalizzare la Protezione civile, Zaia: “La richiesta è di fare ordinanze in deroga” (Di lunedì 21 ottobre 2024) BARI – “Regionalizzare la Protezione civile non vuol dire creare 20 Protezioni civili. La richiesta che farebbe il Veneto è quella di poter fare le ordinanze in deroga. Se ho i miei cittadini sotto le macerie, con l’acqua in casa, invece di attendere l’ordinanza che mi arriva a livello nazionale, e devo aspettare che mi arrivino le carte per poter fare qualcosa, la firmo direttamente io. Vale per tutti”. Lo ha dichiarato a Bari il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di uno degli appuntamenti in programma per il terzo festival delle Regioni e delle province autonome. “E’ una materia dove la competenza è concorrente con lo Stato, per cui è ancora più agevolata. Le Regioni – ha aggiunto – hanno dimostrato di aver sempre gestito bene nell’interesse delle comunità ed in linea con lo Stato. Lo abbiamo dimostrato con il Covid”. Lopinionista.it - Regionalizzare la Protezione civile, Zaia: “La richiesta è di fare ordinanze in deroga” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BARI – “lanon vuol dire creare 20 Protezioni civili. Lachebbe il Veneto è quella di poterlein. Se ho i miei cittadini sotto le macerie, con l’acqua in casa, invece di attendere l’ordinanza che mi arriva a livello nazionale, e devo aspettare che mi arrivino le carte per poterqualcosa, la firmo direttamente io. Vale per tutti”. Lo ha dichiarato a Bari il presidente della Regione Veneto, Luca, a margine di uno degli appuntamenti in programma per il terzo festival delle Regioni e delle province autonome. “E’ una materia dove la competenza è concorrente con lo Stato, per cui è ancora più agevolata. Le Regioni – ha aggiunto – hanno dimostrato di aver sempre gestito bene nell’interesse delle comunità ed in linea con lo Stato. Lo abbiamo dimostrato con il Covid”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un nuovo mezzo per la Protezione Civile dell'Alta Padovana - Domenica 20 ottobre 2024, è stato consegnato il nuovo mezzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile donato dall’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon assieme all’Amministrazione Comunale, del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione... (Padovaoggi.it)

Maltempo - il nuovo allerta della protezione civile per Messina : oggi la conta dei danni alla Regione - La domenica di sole ha allentato la morsa in Sicilia dopo i danni causati dal maltempo che hanno flagellato l’isola per l’intera giornata di sabato ma il nuovo avviso meteo della Protezione civile richiede attenzione per oggi con allerta gialla su Messina, Catania ma anche Siracusa e Ragusa e... (Messinatoday.it)

Maltempo : fra le zone d’Italia oggi in allerta c’è il tarantino Protezione civile - previsioni meteo - I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www. gov. protezionecivile. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 21 ottobre, allerta ... (Noinotizie.it)