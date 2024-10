Ilgiorno.it - Quanto è Beautiful Melegnano. Ron Moss (Ridge) visita il Castello

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Selfie, autografi e unaall’anticodel 1243. Mattinata alla scoperta delle suggestioni di, ieri, per l’attore, cantante e musicista statunitense Ronn, 72 anni, conosciuto soprattutto per la celebre soap opera “”, dove ha interpretato per 25 anni, dal 1987 al 2012, il ruolo diForrester. L’artista, che si trova in Italia "per fare alcuni concerti e programmare altri progetti di film", come lui stesso ha raccontato, ha sceltoper trascorrere sei giorni di tranquillità e relax, insieme alla moglie. E l’amministrazione comunale ha deciso di dedicargli una cerimonia nell’anticomedievale, doveè stato ricevuto dalle autorità locali e ha potuto ammirare - sotto la regia di una guida della Pro Loco - le bellezze del maniero, dalla scala cavallara fino agli affreschi cinquecenteschi della Sala delle Battaglie.