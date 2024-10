Prima gli spari, quindi la resistenza ai carabinieri: denunciato 18enne pontino (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 20 ottobre scorso, i carabinieri di Norma (LT) hanno deferito un diciottenne alla Procura della Repubblica di Latina, dopo una serie di indagini. Il ragazzo, residente nella zona, è accusato di minaccia grave, esplosione pericolosa, resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di munizioni e detenzione di stupefacenti per spaccio. L’incidente del 18 ottobre Tutto è iniziato la sera del 18 ottobre, quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Un giovane, giunto in auto, avrebbe puntato una pistola contro un gruppo di minorenni e sparato alcuni colpi in aria Prima di allontanarsi. Perquisizione e prove rinvenute Grazie agli accertamenti successivi, l’identità del ragazzo è stata stabilita. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 20 ottobre scorso, idi Norma (LT) hanno deferito un diciottenne alla Procura della Repubblica di Latina, dopo una serie di indagini. Il ragazzo, residente nella zona, è accusato di minaccia grave, esplosione pericolosa,a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di munizioni e detenzione di stupefacenti per spaccio. L’incidente del 18 ottobre Tutto è iniziato la sera del 18 ottobre, quando isono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini. Un giovane, giunto in auto, avrebbe puntato una pistola contro un gruppo di minorenni e sparato alcuni colpi in ariadi allontanarsi. Perquisizione e prove rinvenute Grazie agli accertamenti successivi, l’identità del ragazzo è stata stabilita.

