Presentazione dell’iniziativa dei cittadini europei sul diritto al cibo in Campidoglio

Martedì 22 ottobre, a partire dalle ore 18:00, il Campidoglio di Roma sarà il palcoscenico di un'importante iniziativa dedicata al diritto al cibo, nell'ambito delle celebrazioni per il ventesimo anniversario delle linee guida della FAO riguardanti l'alimentazione. Questo evento coincide con la 52ª sessione del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale e si propone di approfondire il tema del diritto al cibo come un diritto umano fondamentale in Europa. La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a sostenere il riconoscimento e la tutela di questo diritto essenziale. L'importanza del diritto al cibo come diritto umano Il diritto al cibo è riconosciuto come un diritto fondamentale dalle Nazioni Unite, eppure molte persone in Europa e nel mondo continuano a affrontare la fame e la malnutrizione.

