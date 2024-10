Presentazione del libro “I tanti perché della città di Palermo”: l'autrice Daniela Lo Secco alla libreria Nuova Ipsa (Di lunedì 21 ottobre 2024) “I tanti perché della città di Palermo” è il titolo del libro di Daniela Lo Secco che sarà presentato martedì 22 ottobre alle 18:00 negli spazi della libreria Nuova Ipsa, in via dei Leoni 71 a Palermo.Pubblicata da Navarra Editore, l’opera è una guida pratica per ragazzi, tra storia e leggenda Palermotoday.it - Presentazione del libro “I tanti perché della città di Palermo”: l'autrice Daniela Lo Secco alla libreria Nuova Ipsa Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Idi” è il titolo deldiLoche sarà presentato martedì 22 ottobre alle 18:00 negli spazi, in via dei Leoni 71 a.Pubblicata da Navarra Editore, l’opera è una guida pratica per ragazzi, tra storia e leggenda

