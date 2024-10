Poco più che maggiorenne e già spaccia, preso con mezzo etto di cocaina: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) La polizia di Spoleto ha arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, cittadino albanese, è stato notato dai poliziotti lungo via della Posterna. Ha lasciato cadere alcuni involucri e ha tentato di andarsene, ma è stato raggiunto e bloccato. In tasca Perugiatoday.it - Poco più che maggiorenne e già spaccia, preso con mezzo etto di cocaina: arrestato Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La polizia di Spoleto haun 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, cittadino albanese, è stato notato dai poliziotti lungo via della Posterna. Ha lasciato cadere alcuni involucri e ha tentato di andarsene, ma è stato raggiunto e bloccato. In tasca

