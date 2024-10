Piogge torrenziali: a Parma e provincia scesi 15 centimetri di pioggia in 24 ore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Piogge torrenziali che si sono abbattute su Parma e provincia tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre hanno provocato allagamenti, disagi alla circolazione stradale, strade chiuse, oltre all'esondazione di alcuni canali. Ma quanta pioggia è caduta nel nostro territorio nelle 24 ore comprese tra le Parmatoday.it - Piogge torrenziali: a Parma e provincia scesi 15 centimetri di pioggia in 24 ore Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Leche si sono abbattute sutra venerdì 18 e sabato 19 ottobre hanno provocato allagamenti, disagi alla circolazione stradale, strade chiuse, oltre all'esondazione di alcuni canali. Ma quantaè caduta nel nostro territorio nelle 24 ore comprese tra le

Maltempo in Emilia Romagna : la città metropolitana di Bologna paralizzata da piogge torrenziali - La pioggia incessante ha messo a dura prova la resistenza delle infrastrutture e ha costretto la chiusura di nidi e scuole a Bologna e nelle zone limitrofe. I danni provocati dalle piogge torrentiali L’ondata di maltempo ha causato gravi danni nell’area metropolitana di Bologna, dove le precipitazioni hanno battuto record storici, portando a allagamenti e smottamenti in diverse zone della città. (Gaeta.it)

Maltempo - scuole chiuse in molti Comuni : dove e quando. Attese altre piogge torrenziali - Il maltempo mette in ginocchio l'Italia. Temporali e allagamenti riportano la paura in Toscana ed Emilia Romagna, dove è morto un ventenne, Simone Farinelli, ucciso dalla piena di un... (Leggo.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali - Le strade principali e secondarie hanno subito chiusure temporanee a causa dell’acqua e detriti trasportati dalle forti piogge. Anche la cittadinanza ha partecipato attivamente, creando reti di solidarietà per sostenere i più colpiti. Le strade si sono rapidamente allagate, creando situazioni di pericolo per gli automobilisti e i pedoni. (Gaeta.it)