Abruzzo24ore.tv - PIETRUCCI: AVEVO RAGIONE DA VENDERE SUL TRAFORO CHE FINALMENTE RIAPRE

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Domani la commissione per fare chiarezza su tutta la vicenda Gran Sasso gestita senza una cabina di regia da parte della Regione Abruzzo E’ mancato davvero poco che ildel Gran Sasso a senso unico alternato di marcia divenisse l’unica via per collegare L’Aquila e Teramo, e per alcune ore è stato effettivamente così. Nel pomeriggio di oggi infatti, sulla SS80, ai già nove cantieri aperti con ben otto semafori presenti, si è aggiunta anche una frana che ha determinato la totale chiusura della strada statale per il passo delle Capannelle, l’unica che collega la provincia di L’Aquila con quella di Teramo, alternativa all’A24.