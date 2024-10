Quotidiano.net - Per Impagnatiello la sentenza è attesa entro la fine di novembre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladel processo a carico di Alessandroper l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, èladi. Un verdetto che potrebbe arrivare già l'11 del prossimo mese, quando è prevista la discussione dei pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, del legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti e dei difensori Giulia Geradini e Samantha Barbaglia. Se il tempo non sarà sufficiente per la camera di consiglio, la decisione arriverà il 25è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere.