Gaeta.it - Orogel lancia la campagna “Pronto a tutto” per ribadire la versatilità dei suoi surgelati di alta qualità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, leader italiano nella produzione di, ha ufficializzato il lancio della sua nuovapubblicitaria multicanale intitolata “”, che ha preso avvio lo scorso 20 ottobre. L’iniziativa segna una svolta significativa nella comunicazione del marchio, invitando i consumatori a diventare protagonisti all’interno di una narrazione che si adatta ai loro stili di vita e alle esigenze culinarie in continua evoluzione. Lapunta ad evidenziare le caratteristiche distintive dei prodotti, come la loro rapidità di preparazione esuperiore. Un nuovo approccio alla comunicazione Il progetto “” si distingue per la sua capacità di coinvolgere i consumatori in storie che riflettono momenti della vita quotidiana.