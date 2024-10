On the Go with Ginta, lo chef stellato Andrea Berton: “Quando cucino sono un po’ architetto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione dei 10 anni della sua stella Michelin, Andrea Berton si racconta in un nuovo episodio di ‘On the Go with Ginta’. Lo chef ha condiviso con la conduttrice del video podcast aneddoti della sua infanzia e il percorso della sua carriera. Quando il padre lo voleva premiare per i buoni voti, portava Andrea Berton al ristorante e lui invece di sedersi a tavola, era incantato dalla cucina e passava il tempo a osservare lo chef e l’attività frenetica dietro le quinte. Un giorno, sulla copertina di una rivista vide una foto del leggendario Gualtiero Marchesi, e da quel momento decise di lasciare Udine per inseguire il sogno di lavorare con lui. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione dei 10 anni della sua stella Michelin,si racconta in un nuovo episodio di ‘On the Go’. Loha condiviso con la conduttrice del video podcast aneddoti della sua infanzia e il percorso della sua carriera.il padre lo voleva premiare per i buoni voti, portavaal ristorante e lui invece di sedersi a tavola, era incantato dalla cucina e passava il tempo a osservare loe l’attività frenetica dietro le quinte. Un giorno, sulla copertina di una rivista vide una foto del leggendario Gualtiero Marchesi, e da quel momento decise di lasciare Udine per inseguire il sogno di lavorare con lui.

