Gaeta.it - Nuovo comandante al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina: Salvatore Pascariello assume il ruolo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildeidiaccoglie unleader. Il tenente colonnello, proveniente dalla Sicilia, si è insediato comedel Reparto Operativo. Con una carriera significativa alle spalle,subentra al colonnello Michele Meola, in un momento cruciale per la provincia, caratterizzata da sfide legate sia alla criminalità comune sia a quella organizzata. L'arrivo delsegna un cambio di passo nelle operazioni di sicurezza e nelle strategie messe in atto per fronteggiare queste problematiche. La carriera diha un vasto bagaglio di esperienza nel campo della sicurezza pubblica e dell'investigazione.