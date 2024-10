Notte di passione tra Shaila e Javier al GF: concorrenti costretti ad andare via (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quanto era stato preannunciato in questi giorni, pare si sia avverato. Shaila Gatta e Javier Martinez si stanno avvicinando sempre di più nella casa del Grande Fratello. Dopo il bacio che è scattato tra di loro, i due sono andati anche oltre. La Gatta aveva palesato ad alcune coinquiline di essere davvero molto attratta dal coinquilino, al punto da ammettere che ci avrebbe anche fatto l'amore. Ebbene, che sia accaduto proprio staNotte sotto le coperte? Stando a quanto emerso dalle clip pubblicate sui social ci sono tutti gli indizi per propendere verso questa interpretazione. La situazione, infatti, staNotte si è fatta così bollente al punto che due concorrenti sono state costrette ad uscire. Cosa è successo staNotte al GF sotto le coperte tra Shaila Gatta e Javier Martinez? Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare alla passione nella casa del Grande Fratello. Tvpertutti.it - Notte di passione tra Shaila e Javier al GF: concorrenti costretti ad andare via Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quanto era stato preannunciato in questi giorni, pare si sia avverato.Gatta eMartinez si stanno avvicinando sempre di più nella casa del Grande Fratello. Dopo il bacio che è scattato tra di loro, i due sono andati anche oltre. La Gatta aveva palesato ad alcune coinquiline di essere davvero molto attratta dal coinquilino, al punto da ammettere che ci avrebbe anche fatto l'amore. Ebbene, che sia accaduto proprio stasotto le coperte? Stando a quanto emerso dalle clip pubblicate sui social ci sono tutti gli indizi per propendere verso questa interpretazione. La situazione, infatti, stasi è fatta così bollente al punto che duesono state costrette ad uscire. Cosa è successo staal GF sotto le coperte traGatta eMartinez?Gatta eMartinez si sono lasciatiallanella casa del Grande Fratello.

