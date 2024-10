Bergamonews.it - Non brillante, ma vincente: l’Atalanta a Venezia fa il suo dovere

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Con una rete per temporegola facilmente il fanalino di codanel suo stadio, davanti ad un migliaio di atalantini scesi in laguna a sostenere i propri beniamini. Pur senza disputare una gara particolarmente, gli uomini di Gasperini hanno meritato i 3 punti contro una formazione che si è rivelata ampiamente inferiore alla nostra. Subito in avvio di gara Pasalic mette in gol e così tutto parte in discesa.tira numerosissime volte verso la porta avversaria ma la mira è spesso sbagliata. I lagunari tirano fuori la grinta, ma a parte Oristanio (giocatore per il quale prevedo una carriera luminosa) nessun altro riesce ad impensierire i nostri. Il gioco nerazzurro è stato meno lucido del solito, con un Ederson che non è apparso nella sua giornata migliore rimediando anche un’ammonizione evitabile.