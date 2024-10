Nintendo Switch domina le vendite in formato fisico in Europa nel 2024, seguono PS5 e Xbox Series (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christoper Dring, giornalista di Games Industry, ha rivelato che nel corso di questo 2024 le vendite in formato fisico in Europa sono state realizzate maggiormente su Nintendo Switch, con a seguire PS5 ed Xbox. Addentrandoci nello specifico della questione, le vendite in formato fisico su Nintendo Switch hanno rappresentato il 65% dei giochi venduti in formato fisico, seguita da PlayStation 5 con il 32% ed infine d Xbox Series XS con il 19%. Christopher Dring ha aggiunto che queste percentuali fanno riferimento esclusivamente ai titoli nuovi, ragion per cui non tengono conto delle vendite realizzate dal software usato. Inoltre queste percentuali provengono dai grossi publisher, quindi da Sony, Microsoft, Nintendo, Activison, Take-Two, EA, Ubisoft, Warner Bros. Games, Capcom, SEGA, Square Enix e via dicendo. Game-experience.it - Nintendo Switch domina le vendite in formato fisico in Europa nel 2024, seguono PS5 e Xbox Series Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christoper Dring, giornalista di Games Industry, ha rivelato che nel corso di questoleininsono state realizzate maggiormente su, con a seguire PS5 ed. Addentrandoci nello specifico della questione, leinsuhanno rappresentato il 65% dei giochi venduti in, seguita da PlayStation 5 con il 32% ed infine dXS con il 19%. Christopher Dring ha aggiunto che queste percentuali fanno riferimento esclusivamente ai titoli nuovi, ragion per cui non tengono conto dellerealizzate dal software usato. Inoltre queste percentuali provengono dai grossi publisher, quindi da Sony, Microsoft,, Activison, Take-Two, EA, Ubisoft, Warner Bros. Games, Capcom, SEGA, Square Enix e via dicendo.

