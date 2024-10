Lanazione.it - “Nessuna traccia da giorni”. Donna scomparsa a Pontedera, spunta anche l’ipotesi omicidio

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Pisa), 21 ottobre 2024 – Che fine abbia fatto Flavia Mello Agonigi, 54 anni, origini brasiliane ma cittadina italiana, è un giallo sempre più fitto. La, di cui proprio oggi ricorre il compleanno, manca da casa da venerdì della scorsa settimana. Dalla sera in cui uscì con alcune amiche. E’ sparita lei. Ed è sparita la sua macchina, una Opel Mokka elegance, color argento (targata GK436CY). Ma non solo: i due cellulari che teneva sempre accesi sono spenti, il passaporto è rimasto a casa, come i suoi vestiti e le valige per portarli via. Il conto corrente, cointestato con il marito, non presenta movimenti e, cosa ancora più inquietante, non si è fatta più sentire con le sorelle che abitano in Brasile e con le quali i contatti erano quasi giornalieri.