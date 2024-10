Nel carcere di Bollate nuova linea robotica per trattare rifiuti elettronici Raee | VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ stata inaugurata oggi nel carcere di Bollate una linea robotica di trattamento dei rifiuti elettronici sulla quale lavorano detenuti. “Un impianto che coniuga in modo efficace sostenibilità e sociale” lo ha definito l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione. La linea è stata inaugurata da A2A presso l’impianto di trattamento dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ stata inaugurata oggi neldiunadi trattamento deisulla quale lavorano detenuti. “Un impianto che coniuga in modo efficace sostenibilità e sociale” lo ha definito l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione. Laè stata inaugurata da A2A presso l’impianto di trattamento dei

Al carcere di Bollate inaugurata la nuova linea robotica per il recupero dei Raee - I Raee costituiscono una vera e propria miniera urbana e con la tecnologia presentata oggi aumenteremo la capacità di trattamento valorizzando sempre di più risorse preziose come alluminio, rame e metalli rari. Il progetto “LaboRaee” attualmente dà lavoro a cinque detenuti ma grazie a questa nuova tecnologia occuperà altri detenuti che attraverso percorsi qualificati, acquisiranno le competenze ... (Ilgiorno.it)

A2a inaugura linea per rifiuti elettronici al Carcere di Bollate - Secondo A2a quest'ultima contribuirà alla crescita professionale delle persone impiegate. Secondo A2a permette inoltre la valorizzazione delle materie prime critiche contenute nelle apparecchiature da rottamare come come terre rare e metalli preziosi che sono "fondamentali per la transizione ecologica", offrendo anche un "percorso concreto di formazione professionale". (Quotidiano.net)