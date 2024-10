Natalità, culle sempre più vuote in Italia: ma c’è un posto dove nascono più bambini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai da alcuni anni le Natalità sono in calo in Italia ed il crollo degli ultimi anni certificato dall’Istat ha imposto alcune riflessioni. Sulle nascite e sulla fecondità non si arresta la discesa nel nostro Paese secondo i dati diffusi in queste ore dell’Istituto Nazionale di Statistica. Crollo delle nascite in Italia (Notizie.com)Nel 2023 le nascite sono state 379.890 con un calo del 3.4% rispetto all’anno precedente, con un crollo che sta andando avanti anche nel 2024. Da gennaio a luglio di quest’anno ci sono state circa 4600 nascite in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1.20, mentre è di 1.14 per quelle con cittadinanza Italiana. L’età media, invece, delle madri alla nascita del primo figlio rimane stabile al 31.7%. Notizie.com - Natalità, culle sempre più vuote in Italia: ma c’è un posto dove nascono più bambini Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai da alcuni anni lesono in calo ined il crollo degli ultimi anni certificato dall’Istat ha imalcune riflessioni. Sulle nascite e sulla fecondità non si arresta la discesa nel nostro Paese secondo i dati diffusi in queste ore dell’Istituto Nazionale di Statistica. Crollo delle nascite in(Notizie.com)Nel 2023 le nascite sono state 379.890 con un calo del 3.4% rispetto all’anno precedente, con un crollo che sta andando avanti anche nel 2024. Da gennaio a luglio di quest’anno ci sono state circa 4600 nascite in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1.20, mentre è di 1.14 per quelle con cittadinanzana. L’età media, invece, delle madri alla nascita del primo figlio rimane stabile al 31.7%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In italia non si ferma la crisi della natalità - 000 in meno rispetto al 2022). L'Istat evidenzia le principali difficoltà che ostacolano l'incremento delle nascite: "L’allungarsi dei tempi di formazione e di uscita dal nucleo familiare di origine da parte dei giovani, le difficoltà nel trovare un lavoro stabile e il problematico accesso al mercato abitativo". (Ilfoglio.it)

Confesercenti : natalità imprese - Irpinia 81^ in Italia - “I dati di aperture e chiusure delle imprese in Irpinia nel III trimestre di quest'anno consegnano un quadro complicato, non senza qualche segnale cautamente positivo in alcuni settori produttivi, ma il tasso di crescita colloca il territorio sul fondo della graduatoria nazionale”. Ad affermarlo. (Avellinotoday.it)

Emiliano : ‘in Italia drammatica denatalità - organizzare flussi migratori’ - ''abbiamo bisogno di organizzare flussi migratori da tutto il mondo, che possono essere una ricchezza per chi li riceve'', ha detto il governatore della Puglia. (Imolaoggi.it)