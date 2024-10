Napoli De Laurentiis | Kvaratskhelia via? Ce ne faremo una ragione

Napoli, De Laurentiis: ¬ęKvaratskhelia via? Ce ne faremo una ragione¬Ľ (Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la situazione legata al georgiano Il futuro di Kvicha Kvaratskhelia al Napoli resta in dubbio. A riferirlo √® Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, che ha parlato ai microfoni di Sky delle possibili novit√† sul calciomercato degli azzurri. FUTURO ‚Äď ¬ęCi sono stati casi precedenti, se andr√† Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis: ¬ęKvaratskhelia via? Ce ne faremo una ragione¬Ľ Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Aurelio De, presidente del, ha commentato la situazione legata al georgiano Il futuro di Kvichaalresta in dubbio. A riferirlo √® Aurelio De, presidente dei partenopei, che ha parlato ai microfoni di Sky delle possibili novit√† sul calciomercato degli azzurri. FUTURO ‚Äď ¬ęCi sono stati casi precedenti, se andr√†

