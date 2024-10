MOGI ad EDIT Napoli 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’edizione 2024 di EDIT Napoli si è conclusa con grande successo, confermando la fiera come uno degli appuntamenti più attesi per il design indipendente e originale. Svoltasi dall’11 al 13 ottobre, ha trasformato alcune delle location più suggestive di Napoli in un vero e proprio palcoscenico per la creatività globale. Tra architettura storica e innovazioni moderne, i visitatori hanno potuto immergersi in un’esperienza unica, grazie anche alla presenza di Borgo San Gregorio – la parte Hospitality del Gruppo Tenute Capaldo della cantina Feudi di San Gregorio, partner ufficiale per il food & beverage di EDIT Napoli 2024. In questa occasione MOGI è stato il caffè ufficiale dello spazio realizzato da Borgo San Gregorio accompagnando gli ospiti e contribuendo a rendere l’evento ancora più indimenticabile, completando con eleganza l’offerta enogastronomica. Bergamonews.it - MOGI ad EDIT Napoli 2024 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’edizionedisi è conclusa con grande successo, confermando la fiera come uno degli appuntamenti più attesi per il design indipendente e originale. Svoltasi dall’11 al 13 ottobre, ha trasformato alcune delle location più suggestive diin un vero e proprio palcoscenico per la creatività globale. Tra architettura storica e innovazioni moderne, i visitatori hanno potuto immergersi in un’esperienza unica, grazie anche alla presenza di Borgo San Gregorio – la parte Hospitality del Gruppo Tenute Capaldo della cantina Feudi di San Gregorio, partner ufficiale per il food & beverage di. In questa occasioneè stato il caffè ufficiale dello spazio realizzato da Borgo San Gregorio accompagnando gli ospiti e contribuendo a rendere l’evento ancora più indimenticabile, completando con eleganza l’offerta enogastronomica.

