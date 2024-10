Miss Fallaci, ci vuole coraggio anche a essere generalisti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Henry Ford diceva che "il fallimento è semplicemente l'opportunità di ricominciare, questa volta in modo più intelligente”. Ed è dalla storia di fallimento che prende il via il progetto di Miss Fallaci, la serie prodotta da Minerva Pictures con Miriam Leone nei panni della celebre giornalista in Europa.today.it - Miss Fallaci, ci vuole coraggio anche a essere generalisti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Henry Ford diceva che "il fallimento è semplicemente l'opportunità di ricominciare, questa volta in modo più intelligente”. Ed è dalla storia di fallimento che prende il via il progetto di, la serie prodotta da Minerva Pictures con Miriam Leone nei panni della celebre giornalista in

Miss Fallaci - la recensione : se Miriam Leone fa la differenza in un racconto di formazione - In America, dove sbarcò per una scommessa nel 1955, sarebbe diventata Miss Fallaci. In Italia nella redazione de L'Europeo era semplicemente "la ragazza del cinema", una giornalista in un mondo di maschi relegata a scrivere pezzi sul cinema e confezionare interviste glam. Dopo la Festa del Cinema di Roma la serie arriva su Rai1. (Movieplayer.it)

Miss Fallaci : recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF19 - La Fallaci di Miriam Leone si scontra con questo limite, con l’essere donna in un mondo dominato dagli uomini. La serie è stata presentata nella sezione Freestyle della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma e gli episodi di cui parliamo in questa recensione – gli unici visionati – sono due degli otto complessivi. (Cinefilos.it)

Elijah Knight nella serie tv Miss Fallaci : “Oriana era un’eroina” - A luglio 2024 ha girato Welcome to London – di cui è protagonista – diretto Martin David Edwards. Ero solo alla ricerca di cecchini e in un altro mondo. Per il ruolo nel cortometraggio Dracula, Son of the Devil ha vinto il premio come attore non protagonista al Best International Film Festival. . È una storia di eroi e oggi è più attuale che mai”. (Spettacolo.periodicodaily.com)