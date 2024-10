Milan, media inglesi: Everton su Chukwueze per gennaio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto riportano i media ingles, Football Insider su tutti, l’Everton sarebbe sulle tracce di Samuel Chukwueze per gennaio. L’esterno del Milan non trova particolare spazio in rossonero e i Toffees cercano un’ala di livello in grado di risollevare le sorti del club di Liverpool, per ora sedicesimo in Premier League. Il supporto finanziario per l’operazione di mercato potrebbe arrivare dai Friedkin, che hanno appena acquistato la società inglese e che vogliono rinforzare la rosa. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, l’alternativa – ma non nello stesso ruolo – è Santiago Castro del Bologna. Milan, media inglesi: Everton su Chukwueze per gennaio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto riportano iingles, Football Insider su tutti, l’sarebbe sulle tracce di Samuelper. L’esterno delnon trova particolare spazio in rossonero e i Toffees cercano un’ala di livello in grado di risollevare le sorti del club di Liverpool, per ora sedicesimo in Premier League. Il supporto finanziario per l’operazione di mercato potrebbe arrivare dai Friedkin, che hanno appena acquistato la società inglese e che vogliono rinforzare la rosa. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, l’alternativa – ma non nello stesso ruolo – è Santiago Castro del Bologna.superSportFace.

