Milan-Brugge, Fonseca: “Vincere senza fare calcoli, tornano Theo e Leao” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - "Dobbiamo Vincere senza fare calcoli". Chiaro, chiarissimo Paulo Fonseca alla vigilia della terza giornata di Champions League, in programma domani alle 18.45 a San Siro contro il Brugge. Rossoneri ancora a zero punti, "ma con Liverpool e Leverkusen sono state due gare molto diverse. E siamo in crescita". Il tecnico, visibilmente più rilassato dopo la vittoria contro l'Udinese, ha anche ufficializzato la formazione dopo le tante domande su chi avrebbe giocato e chi no: "Mike, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Loftus, Tiji, Rafa, Pulisic, Morata". Tornando alla vittoria di sabato: "Si è vista una crescita dello spirito di squadra. Bene, ma deve essere la normalità . Questa è la base su cui costruire il resto. Tutti hanno lavorato tanto e per gli altri. Sport.quotidiano.net - Milan-Brugge, Fonseca: “Vincere senza fare calcoli, tornano Theo e Leao” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)o, 21 ottobre 2024 - "Dobbiamo". Chiaro, chiarissimo Pauloalla vigilia della terza giornata di Champions League, in programma domani alle 18.45 a San Siro contro il. Rossoneri ancora a zero punti, "ma con Liverpool e Leverkusen sono state due gare molto diverse. E siamo in crescita". Il tecnico, visibilmente più rilassato dopo la vittoria contro l'Udinese, ha anche ufficializzato la formazione dopo le tante domande su chi avrebbe giocato e chi no: "Mike, Emerson, Gabbia, Tomori,, Fofana, Loftus, Tiji, Rafa, Pulisic, Morata". Tornando alla vittoria di sabato: "Si è vista una crescita dello spirito di squadra. Bene, ma deve essere la normalità . Questa è la base su cui costruire il resto. Tutti hanno lavorato tanto e per gli altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" - "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric . (Ilgiornaleditalia.it)

Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" - "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric . (Ilgiornaleditalia.it)

FORMAZIONE UFFICIALE Milan-Club Brugge - Paulo Fonseca annuncia l’undici titolare in conferenza… - Il tecnico portoghese ha rivelato la formazione titolare del Milan per l’occasione nella conferenza stampa alla vigilia della partita. In attacco torna titolare Rafael Leao, dopo i novanta minuti passati in panchina contro l’Udinese, insieme alle certezze del reparto offensivo ovvero Alvaro Morata e Christian Pulisic. (Dailymilan.it)