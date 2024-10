Milan-Bruges, clamorosa confessione di Fonseca! E Reijnders… (Di lunedì 21 ottobre 2024) Champions League 2024-25, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Ecco l'analisi del nostro inviato Stefano Bressi Pianetamilan.it - Milan-Bruges, clamorosa confessione di Fonseca! E Reijnders… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Champions League 2024-25, Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Ecco l'analisi del nostro inviato Stefano Bressi

Calciomercato Milan - Paulo Fonseca esclude l’arrivo di un attaccante a gennaio. Il motivo - Parola di Paulo Fonseca. Normalmente abbiamo sempre soluzioni, e in più abbiamo Camarda, in cui crediamo molto. L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha escluso il possibile arrivo di un attaccante in rossonero nella prossima sessione di calciomercato invernale. Il punto della situazione Il Milan non ha bisogno di altri attaccanti. (Dailymilan.it)

Milan-Bruges - Fonseca sorprende : “Vi dico la formazione” - Paolo Fonseca ha parlato prima di Milan-Bruges, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. Ecco la formazione. (Pianetamilan.it)

Milan-Brugge - Fonseca : “Vincere senza fare calcoli - tornano Theo e Leao” - Problemi in attacco? Siamo in una situazione particolare, con Abraham e Jovic infortunati. Rossoneri ancora a zero punti, "ma con Liverpool e Leverkusen sono state due gare molto diverse. Sicuramente muovendoci meglio avremmo evitato quella situazione". Col Borussia Dortmund ha perso, ma ha dominato e creato tanto. (Sport.quotidiano.net)