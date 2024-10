Migranti: Avs, interrogazione a Piantedosi su impiego nave militare per Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il 30 maggio scorso il Ministero dell'Interno pubblicava un bando per il noleggio di traghetti per la tratta Lampedusa – Shengjin (Albania). Tale servizio sarebbe dovuto partire a metà settembre e costare, per tre mesi, fino a 13milioni e mezzo di euro, 150mila euro al giorno. Ad oggi il servizio non è ancora attivo e i lavori di costruzione dei centri non sono ancora ultimati". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra. "Nonostante questo – prosegue la parlamentare rossoverde – la scorsa settimana il governo Meloni decide di avviare il funzionamento dei centri e la relativa ‘deportazione' dei Migranti. Liberoquotidiano.it - Migranti: Avs, interrogazione a Piantedosi su impiego nave militare per Albania Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il 30 maggio scorso il Ministero dell'Interno pubblicava un bando per il noleggio di traghetti per la tratta Lampedusa – Shengjin (). Tale servizio sarebbe dovuto partire a metà settembre e costare, per tre mesi, fino a 13milioni e mezzo di euro, 150mila euro al giorno. Ad oggi il servizio non è ancora attivo e i lavori di costruzione dei centri non sono ancora ultimati". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra. "Nonostante questo – prosegue la parlamentare rossoverde – la scorsa settimana il governo Meloni decide di avviare il funzionamento dei centri e la relativa ‘deportazione' dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I 12 migranti arrivati in Albania tornano in Italia dopo la sentenza del tribunale di Roma : arrivati al cara di Bari - VIDEO - Dopo l'annullamento del Tribunale di Roma, vanno al Cara di Bari Fanno rotta verso Bari i 12 migranti bengalesi ed egiziani che hanno lasciato l'Albania dopo che i giudici hanno emesso una sentenza contro la loro detenzione nella nazione extra-UE in base a un controverso accordo tra Roma e Ti . (Ilgiornaleditalia.it)

Migranti : M5s - 'Meloni riporti poliziotti da Albania - in Italia dati sicurezza allarmanti' - Inoltre, i maltrattamenti contro famigliari e conviventi nel 2023 sono stati 25. E' un'autentica assurdità, se si pensa che la situazione della sicurezza nelle nostre città peggiora con il passare del tempo e che negli organici mancano circa 22mila agenti tra Polizia e Carabinieri". . Il governo che sbandierava i blocchi navali e la sicurezza con il pugno di ferro si trova dentro uno psicodramma ... (Liberoquotidiano.it)

Migranti : Conte - 'agenti sotto organico e Meloni ne spedisce 100 in centri vuoti Albania' - Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!". Roma, 21 ott. Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, commentando la notizia di Repubblica sui 100 agenti impiegati negli hotspot in Albania. (Adnkronos) - "Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinieri mancano oltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% ... (Liberoquotidiano.it)