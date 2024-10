Meteo lunedì, residua variabilità sull’Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Previsioni Meteo Italia La situazione. Secondo le previsioni Meteo, Sono ancora moltissime le criticità nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna anche se ha smesso di piovere. I fiumi Secchia, Tiepido e Reno sono ancora oltre la soglia rossa mentre gli altri sono fortunatamente scesi di livello. La macchina della Protezione Civile sta operando in diverse province, anche nel Reggiano dove il torrente Crostolo ha rotto gli argini. Tra San Giovanni Persiceto e Sala Bolognese è esondato anche il Ghironda. Molte strade sono sommerse, altre sono state distrutte dalle esondazioni e nelle zone collinari si registrano centinaia di smottamenti e frane. E’ un disastro in almeno 4 province. Meteo lunedì. Nord: Variabile con annuvolamenti più frequenti sin dal mattino al Nordovest e in serata un po’ ovunque; locali piogge sulle Alpi occidentali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Sono ancora moltissime le criticità nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna anche se ha smesso di piovere. I fiumi Secchia, Tiepido e Reno sono ancora oltre la soglia rossa mentre gli altri sono fortunatamente scesi di livello. La macchina della Protezione Civile sta operando in diverse province, anche nel Reggiano dove il torrente Crostolo ha rotto gli argini. Tra San Giovanni Persiceto e Sala Bolognese è esondato anche il Ghironda. Molte strade sono sommerse, altre sono state distrutte dalle esondazioni e nelle zone collinari si registrano centinaia di smottamenti e frane. E’ un disastro in almeno 4 province.. Nord: Variabile con annuvolamenti più frequenti sin dal mattino al Nordovest e in serata un po’ ovunque; locali piogge sulle Alpi occidentali.

