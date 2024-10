Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa a Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice diventata nota al pubblico per lo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è indagata per truffa a Pisa. Boccia ha ricevuto un invito a comparire con contestuale avviso di garanzia. Maria Rosaria Boccia indagata per truffa a Pisa: nessun legame con il caso Sangiuliano L’imprenditrice è indagata per truffe in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di finanza. La procuratrice capo, Teresa Angela Camelio, ha spiegato che si sta accertando la “presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Boccia dovrà essere interrogata su questa vicenda di natura patrimoniale. Lanotiziagiornale.it - Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa a Pisa Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), l’imprenditrice diventata nota al pubblico per lo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, èperha ricevuto un invito a comparire con contestuale avviso di garanzia.per: nessun legame con il caso Sangiuliano L’imprenditrice èper truffe in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di finanza. La procuratrice capo, Teresa Angela Camelio, ha spiegato che si sta accertando la “presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”.dovrà essere interrogata su questa vicenda di natura patrimoniale.

“Lady Pompei” indagata a Pisa per truffa : nuovi guai giudiziari per Maria Rosaria Boccia - L'articolo “Lady Pompei” indagata a Pisa per truffa: nuovi guai giudiziari per Maria Rosaria Boccia sembra essere il primo su Secolo d'Italia. La scorsa settimana “Il Fatto Quotidiano” aveva pubblicato la notizia che Maria Rosaria Boccia risultava indagata per reati contro il patrimonio dalla Procura di Pisa, senza però precisare il tipo di addebito. (Secoloditalia.it)

Maria Rosaria Boccia - indagata per truffa immobiliare : «Le accuse risalgono al 2021» - Maria Rosaria Boccia risulta indagata per truffa dalla Procura di Pisa «per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel... (Ilmattino.it)

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per presunta truffa immobiliare del 2021 - L’ex ministro della Cultura ha denunciato Boccia alla Procura di Roma per minacce a un corpo politico, oltre che per lesioni aggravate. La prima fattispecie di reato è punita con 7 anni di carcere a norma dell’articolo 338 del codice penale, la seconda con la reclusione da 6 mesi a 3 anni a norma dell’articolo 582, senza contare le aggravanti. (Quifinanza.it)