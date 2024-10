Gaeta.it - Manovra di bilancio: polemiche e proposte tra partiti in vista del nuovo concordato fiscale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione politica italiana si fa tesa in attesa dell’approvazione della nuova legge di, un provvedimento cruciale per il paese. Al centro dell’attenzione c’è il cosiddetto “tesoretto” atteso dalbiennale, il quale potrebbe portare a una serie di tagli fiscali, in particolare per l’Irpef. Idi governo si schierano su scenari diversi: la Lega spinge per un’ampliamento della flat tax, mentre Forza Italia punta a migliorare le aliquote per i ceti medi. Nel contempo, l’opposizione sta intensificando le critiche, con il Partito Democratico che denuncia l’ipotesi di tagli agli asili nido nel Sud del paese. Il clima di attesa sul testo della legge diAttualmente, il testo della legge diè ancora in fase di elaborazione, con il governo che lavora incessantemente per finalizzarlo prima della scadenza.