Maltempo in Calabria le immagini dei lavori per la messa in sicurezza

CATANZARO (ITALPRESS) – "La Calabria in queste ore è particolarmente colpita dagli effetti delle condizioni meteorologiche avverse. Sono centinaia gli operatori in campo per monitorare l'evolversi della situazione insieme al direttore della Protezione Civile regionale, ai sindaci, ai tecnici e agli altri uffici di competenza. Grazie a tutti coloro che da ore stanno lavorando ininterrottamente per mettere in sicurezza le persone coinvolte". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a corredo di un video. sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Roberto Occhiuto)

Maltempo in Calabria : i vigili del fuoco intervengono per danni e situazioni critiche - L’evento ha sollevato preoccupazioni circa la stabilità delle infrastrutture stradali nella zona e la necessità di un monitoraggio costante per prevenire ulteriori incidenti. A partire da ieri, i pompieri sono stati attivi in diverse località della regione, affrontando numerosi incidenti causati da pioggia intensa e vento forte. (Gaeta.it)

Maltempo - bloccato nel furgone in balia dell’acqua in Calabria : il salvataggio - La zona è stata duramente colpita dal maltempo. I vigili del fuoco hanno portato in salvo un anziano rimasto bloccato nel proprio furgone in località Trigna, lungo la strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un video diffuso dai vigili del fuoco mostra gli istanti del salvataggio con un vigile che si cala in acqua e prende sulle proprie spalle l’anziano ... (Lapresse.it)

Emergenza maltempo in Calabria : i vigili del fuoco attivi tra piogge e allagamenti - Ripristino e cooperazione tra enti locali e nazionali Con l’intensificarsi della crisi, le autorità calabresi stanno lavorando a stretto contatto con i livelli superiori di governo. Anche i collaboratori delle associazioni di volontariato sono intervenuti per supportare le operazioni. I vigili del fuoco hanno ricevuto un alto numero di chiamate per soccorsi, principalmente legati a emergenze ... (Gaeta.it)