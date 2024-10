L’onda dalla collina e l’auto travolta dal fango: così è morto Simone Farinelli nell’alluvione in Emilia-Romagna (Di lunedì 21 ottobre 2024) «L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. E non l’ho più sentito». Andrea è il fratello di Simone Farinelli, morto durante l’alluvione in Emilia-Romagna. L’acqua ha travolto l’auto su cui stavano viaggiando nella Val di Zena, nel Bolognese. Simone è morto a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, all’altezza di via Caurinzano. Era su una Toyota Yaris. Sia lui che il fratello sono residenti nel comune di Ozzano. Il corpo del ventenne è stato recuperato sulla riva del torrente Zena. l’automobile è stata individuata dall’alto. Nell’allagamento si vedeva soltanto il tettuccio. La morte di Simone Ricorda Andrea: «Saranno state le nove e mezza circa, stavamo tornando a casa; ho visto passare un’altra auto, addirittura più piccola della nostra, e mi sono detto: “Ce la facciamo anche noi”». E invece «fino a quel momento nessun problema. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) «L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. E non l’ho più sentito». Andrea è il fratello didurante l’alluvione in. L’acqua ha travoltosu cui stavano viaggiando nella Val di Zena, nel Bolognese.a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, all’altezza di via Caurinzano. Era su una Toyota Yaris. Sia lui che il fratello sono residenti nel comune di Ozzano. Il corpo del ventenne è stato recuperato sulla riva del torrente Zena.mobile è stata individuata dall’alto. Nell’allagamento si vedeva soltanto il tettuccio. La morte diRicorda Andrea: «Saranno state le nove e mezza circa, stavamo tornando a casa; ho visto passare un’altra auto, addirittura più piccola della nostra, e mi sono detto: “Ce la facciamo anche noi”». E invece «fino a quel momento nessun problema.

