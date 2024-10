Le sanzioni contro la Russia hanno creato nuovi pericoli per l’UE

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, l’Unione Europea (UE), il G7 e l’Australiamesso in atto una serie dieconomichela, mirate ad indebolire la sua capacità di finanziare il conflitto. Tra queste misure, l’embargo sul petrolio russo e il tetto al prezzo del barile a 60 dollarioccupato un posto centrale. Tuttavia, quasi due anni dopo la loro attuazione, l’efficacia di questeè oggetto di dibattito. Dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, l’Unione Europea (UE), il G7 e l’Australiamesso in atto una serie dieconomichela, mirate ad indebolire la sua capacità di finanziare il conflitto. Tra queste misure, l’embargo sul petrolio russo e il tetto al prezzo del barile a 60 dollarioccupato un posto centrale.