Iodonna.it - Le Relazioni difettose – «Voglio le farfalle nello stomaco anche a 40 o 50 anni»

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cara Ester, Sono “grande”, almeno di età, ho 43e sono single da un po’. Indipendente, realizzata, famiglia unita alle spalle, sola. Visto che sono sola, probabilmente non ho mai capito molto in quanto a storie e, perché ne ho avute,di molto passionali,se a dirla tutta, di tutti i miei ex ogni tanto ne vorrei ritrovare solo uno: quello più affidabile. Ma poi, mi dico, se non lo avessi lasciato, tante cose della donna che sono oggi non le avrei scoperte, e mentre io cambiavo lui restava uguale, e pazienza se dopo ho avuto solo storie sbagliate.