La Pinacoteca comunale apre le porte all’arteterapia con tre laboratori per ragazzi (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’arte incontra le persone. Proseguono negli spazi espositivi della Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini, 6) le iniziative proposte nell’ambito della rassegna “Arteterapia in Pinacoteca”. Si tratta di laboratori a cura di ArtinCounselling Aps rivolti alle ragazze e ai ragazzi a partire dai Cesenatoday.it - La Pinacoteca comunale apre le porte all’arteterapia con tre laboratori per ragazzi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’arte incontra le persone. Proseguono negli spazi espositivi delladi Cesena (via Aldini, 6) le iniziative proposte nell’ambito della rassegna “Arteterapia in”. Si tratta dia cura di ArtinCounselling Aps rivolti alle ragazze e aia partire dai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla Pinacoteca comunale di San Giorgio la Molara la mostra dell’Amfi - l’Associazione dei medici fotografi italiani - A celebrare la ricorrenza presenta la seconda edizione di World Medical View 2024, che si è svolta a Roma dal 31 maggio al 14 giugno nella prestigiosa sede Enpam di Piazza Vittorio Emanuele II. Nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania, evento che coinvolge in molteplici attività la maggior parte dei circoli fotografici campani, sotto l’egida della Fiaf, la mostra Wmv 2024 2nd edition ... (Ildenaro.it)

Si è spento Claudio Casadio - per anni direttore della Pinacoteca comunale di Faenza - Faentino di nascita, era giornalista iscritto all’Ordine professionale di Bologna e aveva collaborato in maniera continuativa con la ‘La Repubblica’ ed ‘Il Resto del Carlino’, prima di entrare, nel 1988, nella pubblica amministrazione come dipendente della Provincia di Ravenna, dove era rimasto fino al 2001, con una parentesi lavorativa, dal 1995 all’anno successivo, presso il Comune di Faenza. (Ilrestodelcarlino.it)