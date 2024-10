Kate Middleton, i piani per Halloween con William e royal babies (Di lunedì 21 ottobre 2024) Halloween si avvicina ed è tempo di preparativi anche all’interno della Famiglia Reale. Ovviamente c’è un certo interesse da parte dei sudditi e dei fan per conoscere i dettagli dei programmi di Kate e William, così come dei loro bambini. Ecco in che modo trascorreranno la notte più spaventosa dell’anno. royal Halloween Sarà Halloween anche nel Castello di Windsor e, dunque, Kate Middleton e il Principe William sono intenti a fare preparativi per la notte delle streghe. La coppia sembra essere alquanto fan della festività. I più attenti ricorderanno l’iconico abito da strega indossato da lei nell’ormai lontano 2007, con foto finite su tutti i tabloid. C’è dunque una tradizione da mandare avanti, già tramandata ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Sappiamo che l’anno scorso i piccoli si sono dati alla pazza gioia con dolcetto o scherzetto. Dilei.it - Kate Middleton, i piani per Halloween con William e royal babies Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si avvicina ed è tempo di preparativi anche all’interno della Famiglia Reale. Ovviamente c’è un certo interesse da parte dei sudditi e dei fan per conoscere i dettagli dei programmi di, così come dei loro bambini. Ecco in che modo trascorreranno la notte più spaventosa dell’anno.Saràanche nel Castello di Windsor e, dunque,e il Principesono intenti a fare preparativi per la notte delle streghe. La coppia sembra essere alquanto fan della festività. I più attenti ricorderanno l’iconico abito da strega indossato da lei nell’ormai lontano 2007, con foto finite su tutti i tabloid. C’è dunque una tradizione da mandare avanti, già tramandata ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Sappiamo che l’anno scorso i piccoli si sono dati alla pazza gioia con dolcetto o scherzetto.

