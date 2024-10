Juventus-Stoccarda in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di martedì 22 ottobre si gioca Juventus-Stoccarda, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Juventus-Stoccarda in tv Juventus-Stoccarda in radio pronostico Juventus-Stoccarda Juventus-Stoccarda su Sky La partita Juventus-Stoccarda sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà visibile anche su NOW per gli abbonati al pacchetto NOW Sport. telecronisti: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Juventus-Stoccarda in radio La radiocronaca di Juventus-Stoccarda verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Juventus-Stoccarda in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di martedì 22 ottobre si gioca, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinsu Sky La partitasarà trasmessa intv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà visibile anche su NOW per gli abbonati al pacchetto NOW Sport.: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

