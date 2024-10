Juventus, Arda Guler solo una fake news (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Juventus ha pubblicato un annuncio sul suo profilo ufficiale X. Il social bianconero ha comunicato, nella sua versione in inglese, l’arrivo del madridista Arda Guler. Peccato che il fuoriclasse turco, classe 2005, rimanga saldamente nella capitale spagnola. Sempre tramite il profilo social ufficiale dei bianconeri la società ha poi comunicato di essere stata vittima di un attacco hacker. La Juventus dà solo per poco tempo il benvenuto ad Arda Guler Arda Guler è un nuovo giocatore della Juventus. Ma è una fake news: “Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! La stella nascente del calcio è ora parte della famiglia #Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio? #WelcomeArda #ForzaJuve??”, recita l’account X/Twitter ufficiale in inglese della società bianconera. Terzotemponapoli.com - Juventus, Arda Guler solo una fake news Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laha pubblicato un annuncio sul suo profilo ufficiale X. Il social bianconero ha comunicato, nella sua versione in inglese, l’arrivo del madridista. Peccato che il fuoriclasse turco, classe 2005, rimanga saldamente nella capitale spagnola. Sempre tramite il profilo social ufficiale dei bianconeri la società ha poi comunicato di essere stata vittima di un attacco hacker. Ladàper poco tempo il benvenuto adè un nuovo giocatore della. Ma è una: “Benvenuto allaGüler! La stella nascente del calcio è ora parte della famiglia #! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio? #Welcome#ForzaJuve??”, recita l’account X/Twitter ufficiale in inglese della società bianconera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'illusione dei tifosi : il fortissimo Arda Guler "è della Juventus". Ma è una bufala : il profilo "X" è stato hackerato - È il centrocampista più forte a livello mondiale tra tutti quelli nella fascia 18-21 anni. Non per nulla se lo è accaparrato il Real Madrid, con 20 milioni dati in rata unica al Fenerbahce. Eppure, per qualche ora, i tifosi della Juventus hanno sognato il "contro colpaccio": Arda Guler in... (Torinotoday.it)

Juventus-Stoccarda Youth League : formazioni - dove vederla in tv e streaming - Juventus Primvarea-Stoccarda Under 19 con calcio d`inizio martedì 22 ottobre alle 15 all`Allianz Training Center di Vinovo è una gara valevole... (Calciomercato.com)

“Arda Guler alla Juventus” : fake news - il profilo Twitter dei bianconeri è stato hackerato - Stiamo lavorando per risolvere il problema”. Welcome to Juventus, Arda Güler! ????? The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? ????????? #WelcomeArda #ForzaJuve pic. Anche se vederlo giocare in Italia non sarebbe stato poi così male. (Ilfattoquotidiano.it)