Ingerenze russe sul referendum in Moldavia. Le mosse di Usa, Ue e Nato (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Moldavia ci sono state “interferenze senza precedenti” dalla Russia in vista del voto ieri, chiusosi con la vittoria del “sì” all’adesione all’Unione europea di poche migliaia di voti sul “no” (50,4% contro 49,6%). Lo ha dichiarato Peter Stano, portavoce dell’Unione europea per la politica estera. Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Unione europea lo ha verificato “sul campo”. Tutte le strade portano a Mosca. La presidente filoeuropea moldava Maia Sandu, che al ballottaggio se la vedrà con il filorusso Alexandr Stoianoglo, ha parlato dell’azione nel processo elettorale di “gruppi criminali, che agiscono di concerto con forze straniere ostili agli interessi della Moldavia”. Formiche.net - Ingerenze russe sul referendum in Moldavia. Le mosse di Usa, Ue e Nato Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inci sono state “interferenze senza precedenti” dalla Russia in vista del voto ieri, chiusosi con la vittoria del “sì” all’adesione all’Unione europea di poche migliaia di voti sul “no” (50,4% contro 49,6%). Lo ha dichiarato Peter Stano, portavoce dell’Unione europea per la politica estera. Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Unione europea lo ha verificato “sul campo”. Tutte le strade portano a Mosca. La presidente filoeuropea moldava Maia Sandu, che al ballottaggio se la vedrà con il filorusso Alexandr Stoianoglo, ha parlato dell’azione nel processo elettorale di “gruppi criminali, che agiscono di concerto con forze straniere ostili agli interessi della”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come aver respinto i tank russi: Moldavia d'un soffio sulla rotta europea, per ora - Era attesa una vittoria scontata e invece il Sì al referendum sull'adesione all'Ue è arrivato per una manciata di voti. La presidente Maia Sandu denuncia ... (huffingtonpost.it)

STAINO, IL RICORDO DI GUCCINI - Roma, 21 ott - “Un giorno, in una striscia di Bobo, fece rifermento alle mie canzoni, ai giovani che, con un mio concerto, si sarebbero avvicinati alla politica. Da allora iniziammo a scriverci e a fr ... (9colonne.it)

Un ‘sì’ amaro per la Moldavia: il referendum per l’adesione all’Ue apre una nuova guerra fredda con Mosca - La Moldavia sospesa tra Europa e Russia: un referendum controverso e accuse di frodi alimentano tensioni e incertezze politiche ... (lanotiziagiornale.it)