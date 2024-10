Gaeta.it - Influenza autunnale, i migliori trucchi per tenerla lontana: molti non li conoscono

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'stagionale rappresenta un appuntamento annuale che, seppur spesso sottovalutato, può mettere a dura prova il nostro sistema immunitario. Prevenire l'è quindi fondamentale per mantenere una buona salute durante i mesi più freddi dell'anno. Esploriamo insieme alcune strategie efficaci per ridurre il rischio di contrarre l'e proteggere noi stessi e i nostri cari. Vaccinazione antle Il primo passo per prevenire l'stagionale è considerare la vaccinazione antle. Ogni anno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rilascia raccomandazioni sui ceppili che dovrebbero essere inclusi nel vaccino, sulla base delle previsioni sui virus che saranno più diffusi.