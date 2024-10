In Libano Israele si comporta come a Gaza: avvisi di evacuazione sbagliati e inadeguati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 27 settembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che in Libano “c’è un missile in ogni cucina, un razzo in ogni garage”. Il 21 settembre il ministro dell’Istruzione aveva dichiarato alla televisione che non c’è alcuna differenza tra Hezbollah e il Libano e che il Libano sarebbe stato “annichilito”. Il ministro della Difesa, a giugno, aveva ammonito che Israele aveva i mezzi per riportare il Libano “all’età della pietra”. Date queste premesse, non meraviglia che nelle prime settimane di attacchi aerei e poi di invasione da terra del Libano, Israele si stia comportando come nella Striscia di Gaza. Ilfattoquotidiano.it - In Libano Israele si comporta come a Gaza: avvisi di evacuazione sbagliati e inadeguati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 27 settembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che in“c’è un missile in ogni cucina, un razzo in ogni garage”. Il 21 settembre il ministro dell’Istruzione aveva dichiarato alla televisione che non c’è alcuna differenza tra Hezbollah e ile che ilsarebbe stato “annichilito”. Il ministro della Difesa, a giugno, aveva ammonito cheaveva i mezzi per riportare il“all’età della pietra”. Date queste premesse, non meraviglia che nelle prime settimane di attacchi aerei e poi di invasione da terra delsi stiandonella Striscia di

