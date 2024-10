Il Salone dei ’500 in musica. Morello, l’umanità via social: "Abbiate gli occhi dei bambini" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siate folli, siate ciechi, siate bambini". Parola di Pietro Morello, il noto musicista, operatore umanitario e influencer che fa cantare il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sulle note di ’Imagine’. Classe 1999, torinese, Morello ha conquistato milioni di follower grazie al suo impegno umanitario che racconta con entusiasmo e con la meraviglia negli occhi, quella meraviglia tipica dei più piccoli. E proprio dei bambini è innamorato: della loro capacità di vedere e affrontare la vita, della loro capacità di sognare e di insegnare a farlo agli adulti. "Sono innamorato dell’infanzia, del valore che può portare in un contesto in cui voglio rompere le barriere" dice Morello dal palco di Luce!, intervistato da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione. Lanazione.it - Il Salone dei ’500 in musica. Morello, l’umanità via social: "Abbiate gli occhi dei bambini" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siate folli, siate ciechi, siate". Parola di Pietro, il noto musicista, operatore umanitario e influencer che fa cantare ildei Cinquecento di Palazzo Vecchio sulle note di ’Imagine’. Classe 1999, torinese,ha conquistato milioni di follower grazie al suo impegno umanitario che racconta con entusiasmo e con la meraviglia negli, quella meraviglia tipica dei più piccoli. E proprio deiè innamorato: della loro capacità di vedere e affrontare la vita, della loro capacità di sognare e di insegnare a farlo agli adulti. "Sono innamorato dell’infanzia, del valore che può portare in un contesto in cui voglio rompere le barriere" dicedal palco di Luce!, intervistato da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione.

