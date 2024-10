Highlights e gol Verona-Monza 0-3: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Verona-Monza 0-3, match dell’ottava giornata di Serie A. Nel match che chiude il turno di campionato e che regala la prima vittoria stagionale ad Alessandro Nesta, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Pesanti gli errori di Bradaric e Faraoni. Ecco le azioni salienti e le reti della partita. Highlights e gol Verona-Monza 0-3: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di0-3, match dell’ottava giornata diA. Nel match che chiude il turno di campionato e che regala la prima vittoria stagionale ad Alessandro Nesta, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Pesanti gli errori di Bradaric e Faraoni. Ecco le azioni salienti e le reti della partita.e gol0-3:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Video Gol Hellas Verona-Monza 0-3 - highlights e sintesi - Dopo il pareggio prima della sosta nazionali contro la Roma, il Monza cerca tre punti in trasferta contro l'Hellas Verona. I brianzoli partono fortissimo e al 9' Caprari serve in mezzo per Dani Mota che di destro al volo non lascia scampo al portiere avversario. Nel secondo tempo i... (Monzatoday.it)

VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1 : gol e highlights della partita - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1: gol e highlights della partita) © Inter-News. Il video highlights dal canale Youtube ufficiale nerazzurro di Inter-Verona Primavera. (Inter-news.it)

Primavera - Inter-Hellas Verona 1-1. La decide Spinaccè : gol e highlights - Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra Inter Primavera e Hellas Verona, valido per la settima giornata di campionato, giocato al KONAMI Youth Development Centre. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato da De Pieri, ma vengono ripresi a inizio ripresa da... (Milanotoday.it)